A censura às pesquisas eleitorais; ouça no ‘Estadão Notícias’

Com a proximidade das eleições em 2022, os institutos de pesquisas já começam a divulgar as intenções de voto dos eleitores, mesmo sem a definição oficial dos candidatos. Entretanto, críticos as pesquisas argumentam que elas acabam induzindo o voto nos candidatos mais bem colocados, ou até minando possíveis candidaturas que não aparecem bem ranqueadas.

Nessa linha, o presidente da Câmara, Arthur Lira, pretende colocar em votação nos próximos dias um projeto de lei complementar que traz diversas alterações na legislação eleitoral, incluindo uma espécie de censura às pesquisas de intenção de voto.

O texto determina que os institutos que fazem esses levantamentos informem um percentual de acertos das pesquisas realizadas pela entidade ou empresa nas últimas cinco eleições. Uma espécie de média de acerto.

A relatora do texto, a deputada Margarete Coelho do PP-PI, afirma que a Justiça Eleitoral será responsável por analisar a correlação entre os dados informados pelos institutos e o resultado das eleições para medir se foram compatíveis com as tendências do eleitorado. O texto também define que as pesquisas eleitorais só poderão ser divulgadas até a antevéspera do dia da eleição, ou seja, na sexta-feira.

No episódio do Estadão Notícias de hoje, vamos conversar com Márcia Cavallari, que foi presidente do Ibope durante 10 anos, e hoje é fundadora da Inteligência e Pesquisa Consultoria. E para entender as mudanças do chamado novo código eleitoral que será votado, vamos falar com o Dr. Alberto Rollo, advogado especialista em Direito Eleitoral.

Apresentação: Emanuel Bonfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer, Jefferson Perleberg e Julia Corá.

Montagem: Moacir Biasi