A ciência está perto da cura do novo coronavírus? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Um médico brasileiro é o responsável por coordenar uma equipe nos Estados Unidos que realiza testes e estudos do medicamento remdesivir, tido como o mais promissor para combater a forma mais grave do novo coronavírus. A notícia é importante, já que os casos de pessoas que contraíram o Covid-19 aumentou, e já está presente em cerca de 50 países em todos os continentes do planeta. No Brasil, os casos suspeitos também aumentaram para mais de 180. Por causa do avanço rápido da doença, a OMS elevou para “muito alto” o risco do coronavírus no mundo. Afinal, esse medicamento testado pela equipe do médico brasileiro é uma esperança? Em relação ao desenvolvimento de uma vacina para imunizar a população, com funciona esse processo?

Na edição de hoje, conversamos com André Kalil, responsável pelos testes do remdesivir, que fala conosco direto dos Estados Unidos. Sobre a expectativa para o desenvolvimento de uma vacina, batemos um papo com a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Mayra Moura.

