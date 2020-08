A ‘conversão’ de Felipe Neto: o youtuber politizado ; ouça no ‘Estadão Notícias’

Um dos maiores youtubers do País, Felipe Neto, tem sido vítima de ataques pessoais e reais de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Após uma entrevista ao jornal “The New York Times”, em que faz duras críticas ao líder do Executivo, os xingamentos e “fake news” se intensificaram. O influenciador chegou a ter sua imagem relacionada à pedofilia por bolsonaristas que, inclusive, ganhou o apoio de parlamentares da base do presidente. Por outro lado, políticos da oposição e lideranças da sociedade civil saíram em defesa do youtuber. Hoje, Felipe Neto é um dos alvos preferidos da milícia digital formada para destruir reputações nas redes sociais.

Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Rita Lisauskas, que entrevistou Felipe Neto dois anos após escrever uma coluna em que tecia duras críticas sobre a conduta dele em seus vídeos. Ouvimos ainda a editora do BR Político e colunista do Estadão, Vera Magalhães, sobre o papel de Felipe Neto no debate público brasileiro.

