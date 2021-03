A covid sob o olhar de quem cobre a pandemia; ouça no ‘Estadão Notícias’

Mais de um ano depois da chegada da pandemia, o Brasil atingiu nesta semana um recorde triste. Na quarta-feira, 3, o País registrou 1910 mortes em 24 horas, segundo dados compilados pelo Ministério da Saúde. Pela contagem do consórcio de imprensa, foram 1840 mortes.

Na semana passada, pelo menos 19 unidades da federação atingiram taxas de ocupação de leitos de UTI acima de 80%. Em cidades do Rio Grande do Sul, a ocupação já chegou a 100%.

No episódio de hoje, fizemos uma retomada do último ano de pandemia e uma análise do cenário atual com as repórteres de ciência e saúde do Estadão, Fabiana Cambricoli e Roberta Jansen.

Deezer, Apple Podcasts, O Estadão Notícias está disponível no Spotify Google Podcasts , ou no agregador de podcasts de sua preferência.