A disputa entre bolsonaristas e oposição pelo 7 de setembro; ouça no ‘Estadão Notícias’

O presidente Jair Bolsonaro convocou seus apoiadores para um ato no dia 7 de setembro, quando se comemora a independência do Brasil. A pauta da manifestação passa pela defesa do voto impresso, projeto já derrubado na semana passada pela Câmara dos Deputados, e inclui o pedido de impeachment de ministros do STF.

A maior manifestação está prevista para acontecer na Avenida Paulista, em São Paulo, com forte divulgação nas redes sociais bolsonaristas.

No entanto, essa manifestação pode não ocorrer porque grupos antibolsonaristas, como Acredito, Povo Sem Medo, Central de Movimentos Populares, sindicatos e partidos de esquerda, entraram com uma ação no Ministério Público para contestar e tentar impedir a realização do ato.

Com o aumento das manifestações contra e a favor do governo, a Polícia Militar faz uma espécie de rodízio para organizar os atos e evitar que os grupos se encontrem e marquem protestos na mesma data.

Organizadores do “Fora, Bolsonaro” alegam ser a vez deles no “rodízio” de atos marcados para a mesma data acertado com a Polícia Militar. Segundo a PM, no dia 24 de julho, houve um conflito de agenda, e que naquela data a preferência teria sido dada aos grupos associados à esquerda. Deste modo, quem poderia ir às ruas em 7 de setembro seriam os bolsonaristas.

No entanto, a “Coluna do Estadão” não localizou convocação de atos da direita bolsonarista e da esquerda para 24 de julho. A questão é que esse conflito tem preocupado as forças de segurança do Estado de São Paulo. O medo é de desrespeito ao rodízio e consequente conflito.

No episódio de hoje, vamos conversar com quem apurou essa situação, e conta pra gente o que está acontecendo, o editor da “Coluna do Estadão”, e colunista da Rádio Eldorado, Alberto Bombig.

O episódio do Estadão Notícias também traz relatos exclusivos para o podcast da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), que pertence ao movimento de apoio ao presidente “Nas Ruas”, e de Marco Martins, líder estadual do “Movimento Acredito”, umas das organizações pró-impeachment do presidente.

Apresentação: Emanuel Bonfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Julia Corá.

Montagem: Moacir Biasi