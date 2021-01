A disputa pelo comando do Senado; ouça no ‘Estadão Notícias’

Em fevereiro, as duas casas do Congresso brasileiro elegem novos líderes para um mandato de dois anos. Boa parte dos holofotes está virado para a disputa na Câmara, mas o resultado do pleito no Senado Federal também tem importantes impactos no futuro da política no País, inclusive em meio a proposições de um processo de impeachment.

Quatro nomes já estão confirmados como candidatos à presidência da Casa: Simone Tebet (MDB-MS), Rodrigo Pacheco (DEM-MG), Major Olímpio (PSL-SP) e Jorge Kajuru (Cidadania-GO).

No episódio de hoje, o repórter do Estadão em Brasília Daniel Weterman traz os bastidores da disputa no Senado e o cientista político Eduardo Grin faz uma análise dos possíveis resultados e suas consequências na política nacional.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi