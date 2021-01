A disputa pelo Congresso e a polícia sem ‘dono’; ouça no ‘Estadão Notícias’

A edição desta sexta-feira, 15, do ‘Estadão Notícias’ discute os principais assuntos que foram destaques na semana e que envolvem os três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Por isso, convidamos os setoristas que cobrem essas esferas de poder para trazer análises, informações e os bastidores. Entre os temas abordados nesta conversa estão às eleições no Congresso Nacional, onde Câmara e Senado escolhem seus novos presidentes.

A disputa é essencial para o governo federal, tanto que Bolsonaro tem negociado diretamente votos para o seu candidato Arthur Lira (PP-AL). Do outro lado está Baleia Rossi (MDB-SP), apoiado por Rodrigo Maia, e pela oposição ao governo.

Além disso, os polêmicos projetos, que devem ir a votação na Câmara dos Deputados, que diminuem o poder dos governadores sobre as polícias militar e civil. Eles limitam, por exemplo, o controle político dos governadores sobre as polícias ao prever mandato de dois anos para os comandantes-gerais e delegados-gerais.

O bate papo conta com as participações dos repórteres do Estadão em Brasília: Rafael Moraes Moura e Felipe Frazão.