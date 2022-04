A disputa pelo jovem eleitor

O Tribunal Superior Eleitoral iniciou em março a campanha Semana do Jovem Eleitor para incentivar os adolescentes de 16 a 18 anos a tirarem o título de eleitor para votar nas eleições deste ano. O prazo de cadastramento vai até 4 de maio e pode ser feito todo online no site do TSE. Diversos artistas, atores e cantores, como Anitta, pegaram carona na ação do tribunal, mas sob o argumento de tirar Bolsonaro do poder.

Segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, a campanha já vem dando resultado. Mais de 400 mil jovens com idade entre 15 e 18 anos emitiram o seu título de eleitor só no mês de março, sendo que o trimestre registrou um recorde de cadastramento para o período.

Entretanto, comparado a outros anos, o número continua baixo. Em 2012 houve mais de 4 milhões de pedidos de emissão do título entre os 15 e 18 anos. Em 2020, ano da última eleição, foram 1,36 milhão de solicitações.

Com a aproximação do fim do prazo para a emissão de novos títulos eleitorais, influenciadores e políticos bolsonaristas criaram a campanha “Sou Jovem, Sou Bolsonaro”. Foi uma reação a ações pelo alistamento eleitoral e o voto contra o presidente de personalidades e artistas identificados com a esquerda.

No episódio desta terça-feira, 12, vamos falar sobre o peso do voto facultativo dos jovens na eleição deste ano, bem como a politização deste público, com o cientista político Márcio Black, coordenador do Programa de Democracia e Cidadania Ativa da Fundação Tide Setubal.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer

Montagem: Moacir Biasi

(Foto: Antonio Augusto/TSE)