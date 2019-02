A doutrina de Vélez Rodríguez: hino e slogan nas escolas; repórter comenta orientação do MEC no podcast ‘Estadão Notícias’

A coleção de excentricidades de certas alas do governo do presidente Jair Bolsonaro ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (25). O Ministério da Educação enviou email para escolas públicas e particulares pedindo que os alunos fossem gravados cantando o hino nacional, perfilados diante bandeira brasileira. Os vídeos deveriam ser enviados ao governo. A revelação foi feita pela repórter especial do Estadão, Renata Cafardo, convidada de hoje do programa.

Ela relata mais detalhes da medida e como ela foi recebida pelo meio educacional. Além de um sentimento generalizado de incredulidade, conta Renata, o MEC estaria sujeito a uma série de processos judiciais por conta desta orientação – tanto pelo seu teor, quanto pelo fato das crianças serem gravadas sem autorização prévia.

Confira ainda os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”. O tema de hoje é a postura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ao exigir que seja apresentada logo a Projeto de Lei sobre a aposentadoria dos militares.

