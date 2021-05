A economia sem rumo e o desgaste de Paulo Guedes; ouça no ‘Estadão Notícias

O ministro da Economia, Paulo Guedes, enfrenta pressões desde que o Orçamento 2021 passou a ser discutido entre o governo e o Congresso Nacional. A retirada de verbas para emendas parlamentares azedou ainda mais a já estremecida relação entre deputados, senadores e a equipe econômica de Guedes. A corda rompeu para o lado mais fraco, e o secretário da Fazenda, Waldery Rodrigues, foi deposto do cargo.

Agora, apoiadores do governo, e o grupo conhecido como “Centrão” na Câmara, querem diminuir o poder do “Posto Ipiranga”. Uma das estratégias é fatiar o superministério da Economia, e recriar a pasta do Planejamento, que seria responsável, por exemplo, em autorizar verbas para obras em todo país.

Além disso, as últimas declarações de Paulo Guedes não têm ajudado o ministro. Em reuniões governamentais, o titular da pasta declarou que os chineses criaram a covid-19, criticou de forma preconceituosa o Fies e reclamou do aumento da expectativa de vida no país.

Afinal, Paulo Guedes perdeu credibilidade dentro do governo? Com o enfraquecimento do ministro, a economia está sem rumo? No episódio de hoje, conversamos sobre o assunto com a repórter do Broadcast Idiana Tomazelli e com a economista Elena Landau.

