À espera de uma vaga na UTI; ouça no ‘Estadão Notícias’

Na semana passada, o Brasil tinha mais de 6 mil pessoas na fila por uma vaga na UTI, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Relatos de leitos improvisados para o atendimento de pacientes e famílias lutando por uma vaga para doentes não param de surgir.

A tragédia é um retrato de um sistema de saúde em colapso, no pior momento da pandemia. Só no Estado de São Paulo, são cerca de 1,5 mil pedidos diários por transferências, segundo a Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde (Cross). No pico da primeira onda, em junho de 2020, eram 690.

No episódio de hoje, ouvimos relatos de familiares e profissionais da saúde que testemunham de perto o caos nos hospitais e a luta de pacientes da covid-19 por um leito.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim e Bárbara Rubira

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi