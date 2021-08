A exigência do passaporte da vacina: o que dizem especialistas? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O chamado “passaporte da vacinação” passa a ser uma realidade após o anúncio da prefeitura de São Paulo de que vai exigir esse certificado para a entrada em congressos, feiras de negócios, jogos de futebol e outros tipos de eventos. O estabelecimento que estiver com pessoas que não receberam nenhuma dose do imunizante contra a covid-19 será multado.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo, Rodrigo Goulart, disse que o setor continuará seguindo os protocolos exigidos pelo governo, mesmo sem a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação.

A criação de um certificado nacional também está sendo debatido em Brasília. Um projeto de lei aprovado no Senado que aguarda análise da Câmara dos Deputados pretende criar um Passaporte Nacional de Imunização e Segurança Sanitária. Em uma conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro prometeu vetar a proposta, caso seja aprovada nas duas casas

Já na Europa, o “passaporte da vacinação” é uma realidade na vida das pessoas. Mais de 300 milhões de certificados já foram emitidos em toda a União Europeia, 13 milhões só na Espanha. Pelo menos 21 países do continente exigem o comprovante para o acesso a shows, espetáculos, eventos esportivos, casamentos, bares ou piscinas.

Do ponto de vista legal, é possível exigir um documento que comprove que as pessoas se vacinaram para frequentar um espaço público e privado? No episódio do Estadão Notícias de hoje, vamos analisar esse cenário e convidamos para o debate a advogada especialista em direito sanitário e doutora em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Campinas, Lenir Santos.

Também vamos discutir de que forma a medida é vista pelos epidemiologistas, para isso, conversamos com a ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunização, a epidemiologista Carla Domingues.

Apresentação: Gustavo Lopes

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Julia Corá.

Montagem: Moacir Biasi