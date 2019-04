‘A faca ainda não chegou’, afirma líder do PSL sobre ‘descascar abacaxi da Previdência’

Na coluna Direto de Brasília desta segunda-feira, 22, Eliane Cantanhêde, Carolina Ercolin e Haisem Abaki entrevistam o líder do PSL na Câmara, deputado Delegado Waldir (GO). “A faca ainda não chegou”, diz o parlamentar sobre as dificuldades para “descascar no dente” o que ele chama de “abacaxi da reforma da Previdência”. E completa: “O abacaxi não está doce”.

O deputado entende que um dos maiores problemas da proposta é a discussão sobre a aposentadoria dos militares. Para ele, o PSL tem feito sua parte, mas não tem culpa se o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, não criou uma base no Congresso. Segundo Waldir, “a reforma é a que o Rodrigo Maia [presidente da Câmara] quer e não a que o governo quer”. Em vários momentos da conversa, Waldir ataca Olavo de Carvalho, ideólogo do presidente Jair Bolsonaro. “Louco”, “adivinho”, “futurólogo” e “mágico” são alguns dos termos usados pelo líder do PSL na Casa para se referir ao escritor. “Precisamos aprovar a reforma e estamos discutindo o sexo dos anjos”, opina. Ouça a entrevista completa clicando no player acima.

