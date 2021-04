A guerra de Bolsonaro contra a CPI; ouça no ‘Estadão Notícias’

A determinação do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), instale a CPI da Covid ganhou novos capítulos, nesta segunda-feira.

O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) divulgou uma conversa telefônica que teve com Jair Bolsonaro, em que o presidente cobra para que os senadores incluam governadores e prefeitos na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Além disso, fez uma cobrança para que avancem com os pedidos de impeachment de ministros do STF, e xingou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

Bolsonaro reagiu à divulgação do áudio, e contestou a gravação dizendo que só seria possível através de autorização judicial. No entanto, o senador disse que informou ao presidente que a conversa tinha sido gravada, e que seria publicada posteriormente.

Afinal, existem motivos para processos de impeachment contra ministros do STF? A intimidação de Bolsonaro junto a parlamentares pode caracterizar crime de responsabilidade? No episódio de hoje, o repórter do Estadão, Daniel Weterman, fala da repercussão do áudio no Congresso Nacional. Quem também participa desta edição é o professor de Direito Constitucional da FGV e Coordenador do Supremo em Pauta, Rubens Glezer.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi