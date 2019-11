A história do AI-5: o mais duro golpe da ditadura; ouça o podcast ‘Estadão Notícias’

A declaração do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do presidente, em que sugere um novo “AI-5”, causou uma grande e intensa reação institucional ao longo dessa quinta-feira (31), do Congresso e do Judiciário. O próprio pai, Jair Bolsonaro, lamentou as afirmações de seu “zero três”. Eduardo, depois, recuou e pediu desculpas. O episódio, além de causar amplo desgaste, reforçou mais uma vez a ideia de que o clã Bolsonaro não nutre grande apreço pela democracia.

O AI-5 foi o mais duro instituído pela ditadura militar, em 1968. Episódio de hoje do podcast ‘Estadão Notícias’ vai contar justamente essa história: como ele foi instituído e quais foram as consequências. O próprio Estadão sofreu diretamente os efeitos da censura previstos no AI-5. Participam dessa edição o historiador da Universidade Federal do RJ, Carlos Fico, e o coordenador do Acervo Estadão, Edmundo Leite.

(Foto: Acervo Estadão)