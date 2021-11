A hora e a vez de Sergio Moro no combo da 3ª via; ouça no ‘Estadão Notícias’

Desde a sua saída do Ministério da Justiça, Moro se tornou mais um oposicionista do governo Bolsonaro. Após período de trabalho na iniciativa privada nos Estados Unidos, o ex-magistrado está de volta ao Brasil. Um retorno cercado de expectativas, já que Moro acaba de anunciar sua filiação ao Podemos, com pretensões de ser o candidato do partido à disputa presidencial de 2022.

A filiação de Moro será no dia 10 de novembro, às 9h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O slogan da campanha de filiação de Moro será “Juntos, Podemos construir um Brasil justo para todos”. Lideranças do PSL, antigo partido de Bolsonaro, e do DEM, que vão se fundir e chamar União Brasil, estarão presentes na cerimônia, o que demonstra que um apoio deve ser firmado.

Em sua coluna no Estadão, o repórter especial Marcelo Godoy, informou que a filiação de Sergio Moro no Podemos, despertou a atenção dos militares. O ex-juiz é quase uma unanimidade na caserna, não só por ter colocado Lula atrás das grades, mas também por simbolizar as ideias do salvacionismo e do combate à corrupção.

Sergio Moro sempre disse que não tinha o desejo de ser candidato à Presidência da República. Por isso, o Podemos trabalha com uma outra opção. Lançar Sergio Moro para uma vaga no Senado. Em 2022, os brasileiros irão escolher um congressista que ficará por lá durante 8 anos.

No episódio do ‘Estadão Notícias’ desta segunda-feira, vamos conversar sobre a filiação de Sergio Moro ao Podemos e a possibilidade dele concorrer à Presidência, com o senador do partido, Allvaro Dias (PR). Para analisar o cenário político e as perspectivas para a eleição do ano que vem também vamos falar com o repórter especial do Estadão, Marcelo de Moraes.

