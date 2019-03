A igreja é de esquerda? Dom Cláudio Hummes responde no ‘Estadão Notícias’

A igreja católica e o governo de Jair Bolsonaro travaram uma recente queda de braço ideológica. Tudo começou por causa do Sínodo da Amazônia, que acontece em outubro deste ano. Uma reportagem do Estadão identificou documentos da Agência Brasileira de Inteligência mostrando preocupação com os encontros de cardeais brasileiros com o papa Francisco. Para o governo brasileiro, as pautas que serão discutidas pertencem a uma “agenda de esquerda”, e servirão como base para críticas ao governo de Jair Bolsonaro durante o evento. Ouça no player abaixo.

Conversamos com o repórter Pedro Venceslau que entrevistou o cardeal Dom Cláudio Hummes, arcebispo emérito de São Paulo e presidente da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia. Durante o bate papo, o religioso falou sobre a relação com o governo, proteção dos índios e da Amazônia, e sobre padres poderem casar.

Confira ainda a coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

