A maconha deve ser descriminalizada no Brasil? Ouça o debate no ‘Estadão Notícias’

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, anunciou que vai retirar da pauta do dia 5 de junho o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Toffoli alegou que a pauta do Supremo está congestionada, e decidiu que a discussão será retomada em outra data, a ser definida. Interrompido à 4 anos, a discussão já tem placar favorável de 3 votos. A descriminalização da maconha é um assunto sensível no universo político. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é um dos defensores da legalização da maconha, com o argumento da diminuição da atuação do tráfico. Já o atual presidente, Jair Bolsonaro, é contra a descriminalização por acreditar que o processo dará mais poder aos traficantes. Neste sábado, ocorre também a Marcha da Maconha em São Paulo, que pede a legalização da droga. Ouça no player abaixo:

O Estadão Notícias promove um debate sobre o tema, com o organizador da Marcha da Maconha e historiador, Julio Delmanto, o criminalista e constitucionalista Adib Abdouni e a Dra. Ana Cecília Marques, coordenadora da Comissão de Dependência Química da ABP.

