A matemática salva vidas em tempos de pandemia? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Os números estatísticos apresentados durante a pandemia do coronavírus têm gerado preocupação por parte de governos estaduais e profissionais da saúde e incredulidade do presidente Jair Bolsonaro e de alguns membros de sua equipe. São diversos dados que trazem uma noção de como estaríamos se o isolamento social não fosse aplicado e quantas pessoas devem estar contaminadas por causa da subnotificação. Afinal, como funciona um estudo estatístico sobre a Covid-19? O que é levado em conta na hora de fazer esses estudos?

Na edição de hoje, vamos conversar com o médico e pesquisador do Imperial College de Londres, Ricardo Parolin, e com o professor e pesquisador do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp, Paulo Silva. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista o maestro Eduardo Strausser, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

