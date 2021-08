A omissão do Congresso no freio a Bolsonaro; ouça no ‘Estadão Notícias’

Algumas falas recentes do presidente Jair Bolsonaro causaram forte reação no poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, afirmou que Bolsonaro não cumpre a própria palavra e anunciou o cancelamento da reunião entre os chefes dos três Poderes que havia convocado.

Diante da escalada de tensão entre o presidente e ministros do STF, com ameaças ao estado democrático, o Congresso Nacional resolveu se calar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indicaram a aliados que não querem se envolver na briga.

Essa tensão tende aumentar após a comissão especial montada na Câmara dos Deputados para analisar a adoção do voto impresso ter rejeitado o parecer do deputado bolsonarista Filipe Barros a favor do sistema. Agora, resta saber se a principal bandeira de Bolsonaro vai prosperar no plenário da Casa.

No episódio do Estadão Notícias de hoje, vamos falar sobre a tensão entre os poderes em Brasília e a rejeição do voto impresso na comissão especial da Câmara. Para a discussão, convidamos o repórter especial do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Marcelo de Moraes e o cientista político, Humberto Dantas.

Apresentação: Emanuel Bonfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer, Jefferson Perleberg e Julia Corá.

Montagem: Moacir Biasi