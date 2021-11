A ‘PEC do calote’ e o depoimento de Bolsonaro à PF; ouça no ‘Estadão Notícias’

O governo de Jair Bolsonaro obteve uma importante mas apertada vitória em relação à PEC dos Precatórios. A Câmara dos Deputados aprovou, em primeiro turno, o texto que dá ao governo espaço extra no teto de gastos para bancar o Auxílio Brasil de 400 reais. A medida é criticada por alguns economistas por considerar um artifício que pode trazer consequências para as contas públicas nos próximos anos.

Essa votação contou com algumas surpresas, como a posição do PDT de votar junto com o governo. A decisão desagradou o principal nome do partido, Ciro Gomes, que anunciou a suspensão da sua pré-candidatura até que a legenda reveja os votos a favor da PEC dos Precatórios.

Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento, na noite desta quarta-feira, 3, no âmbito do inquérito que investiga suposta tentativa de interferência política do chefe do Executivo na Polícia Federal. Em oitiva realizada no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que “jamais teve qualquer intenção” de interferir na PF quando “pediu” ao ex-ministro Sérgio Moro as mudanças na diretoria-geral e nas superintendências da corporação, e que pediu a substituição do delegado Maurício Valeixo “em razão da falta de interlocução”.

Já no exterior, o presidente Jair Bolsonaro participou da cúpula do G20, em Roma. No entanto, o que se viu foi um líder isolado, com poucas reuniões bilaterais, e tendo como seu encontro mais importante o do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom. Além disso, os seguranças do presidente protagonizaram cenas de violência contra jornalistas nas ruas da capital italiana.

Esses são os temas que guia nossa conversa quinzenal do “Poder em Pauta” com os jornalistas que acompanham o dia a dia da política, em Brasília. Participam no episódio de hoje do ‘Estadão Notícias’ Vera Rosa e Felipe Frazão, diretamente da capital federal.

