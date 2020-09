A pressão pela volta da torcida nos estádios; ouça no ‘Estadão Notícias’

O Brasil passou a discutir a volta do público nos estádios de futebol, mesmo com uma média diária de mais de 30 mil casos de Covid-19 e cerca de 800 mortes. O pontapé inicial para esta discussão partiu da prefeitura do Rio de Janeiro e da Federação de Futebol do Estado, que aprovaram o retorno de 30% dos torcedores ao Maracanã, a partir do dia 4 de outubro. A reação de clubes de outros estados foi imediata. O Corinthians ameaçou melar o campeonato caso a decisão contemplasse somente as equipes cariocas. Em meio ao imbróglio, a CBF consultou o Ministério da Saúde sobre o tema e obteve parecer positivo para o retorno do público. Agora, a entidade marcou uma reunião com os clubes para definir a questão.

Afinal, este é o momento de se discutir o retorno do público nos estádios? O que especialistas pensam sobre essa volta do público aos estádios de futebol? Na edição de hoje, conversamos com o editor de Esportes do Estadão, Robson Morelli, e com o infectologista e presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kfouri.

