A queda da criminalidade na pandemia; ouça no ‘Estadão Notícias’

Desde o início da pandemia, o País tem observado uma queda em alguns índices de violência nas principais cidades brasileiras. As duas maiores cidades do Brasil em termos populacionais, São Paulo e Rio de Janeiro, registraram uma diminuição, principalmente em crimes como roubos e furtos. Em contrapartida, os assassinatos tiveram aumento em alguns lugares. A explicação é que por ter menos pessoas circulando nas ruas, os crimes de menor gravidade são mais escassos, por outro lado, os mais violentos têm a ver com a economia do crime sendo afetada.

Afinal, como o isolamento social mudou os índices de criminalidade? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com a diretora-executiva do Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo, e com o sociólogo Ignacio Cano, membro do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

