A queda de braço dentro do MEC; ouça no ‘Estadão Notícias’

O Ministério da Educação vive um período de instabilidade causada pela disputa de forças dentro da pasta. Algumas decisões tomadas pelo MEC geram repercussões negativas perante a sociedade, e em alguns casos, com recuos, quando a pasta pediu para que as escolas filmassem crianças cantando o hino nacional. Além disso, a criação de uma comissão que vai analisar as perguntas formuladas para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é vista como censura prévia por alguns especialistas. Em sua mais recente decisão, a pasta informa que suspendeu a avaliação de alfabetização de crianças por dois anos. Conversamos com a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo sobre as confusões no Ministério da Educação.

Há também a situação do atual ministro, funcionários foram demitidos sumariamente, ou descartados antes de assumir a função, o que mostra a fragilidade de Ricardo Vélez Rodríguez, que vive momentos de incerteza sobre sua continuidade no MEC.

