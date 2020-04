A redução da poluição do ar de SP e os efeitos positivos no enfrentamento à covid-19 são temas do Notícia No Seu Tempo – Especial Mobilidade

Na edição de hoje (11), o podcast Notícia No Seu Tempo traz o “Especial Mobilidade”, com conteúdos sobre mobilidade urbana. Todos os sábados teremos programas dedicados a este universo. Novidades tecnológicas, informações sobre diferentes tipos de modais e soluções para melhorar a vida do pedestre são alguns dos assuntos que serão abordados.

Com o menor fluxo de veículos nas ruas por causa isolamento social, a poluição do ar em São Paulo teve redução significativa. Desde que a medida de enfrentamento ao coronavírus foi adotada, os índices de poluentes da região metropolitana apresentaram queda de até 50%. A diretora-presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), Patrícia Iglecias, explica os resultados da medição e a pesquisadora do Laboratório da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Nathalia Villa, fala sobre os possíveis efeitos positivos dessa melhora no ar na saúde dos paulistas.

