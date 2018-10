A reta final do primeiro turno das eleições 2018

No ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 04, uma análise da reta final da campanha eleitoral para o primeiro turno das eleições 2018. No último debate entre os presidenciáveis antes da votação, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, líder nas pesquisas de intenção de voto, foi alvo de críticas contundentes dos participantes por ter se ausentado do encontro.

Já o petista Fernando Haddad, que está em segundo lugar nas sondagens eleitorais, foi constantemente confrontado pelas denúncias de corrupção durante as gestões de seu partido no Palácio do Planalto. Mais uma vez, os candidatos que ocupam posições intermediárias nas pesquisas tentaram se colocar como alternativas à polarização entre Bolsonaro e Haddad.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, Pedro Venceslau, Irany Tereza, editora do Broadcast, e do cientista político Rafael Cortez, da Tendências Consultoria. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).