A saúde do presidente e o final da ‘1ª temporada’ da CPI; ouça no ‘Estadão Notícias’

O presidente Jair Bolsonaro está em São Paulo para realização de exames, cujos resultados indicarão se há necessidade de procedimento cirúrgico ‘de emergência’. Exames realizados no Hospital das Forças Armadas constataram obstrução intestinal decorrente do atentado a faca sofrido por Bolsonaro em 2018.

Em função dos problemas médicos de Bolsonaro, foi cancelada a reunião que estava marcada entre os presidentes dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo prevista para esta quarta-feira, 14. O encontro com Arthur Lira (Câmara), Rodrigo Pacheco (Senado) e Luiz Fux (Supremo Tribunal Federal) para tentar apagar o fogo causado pelas declarações recentes do presidente contra as eleições em 2022, será reagendado.

Eleição também é um tema discutido, neste momento, na Câmara dos Deputados. Uma comissão começou a discutir a Proposta de Emenda à Constituição que trata da reforma eleitoral. O texto recomenda a mudança para um modelo criticado duramente por cientistas políticos, o chamado “distritão”.

E ainda, a semana da CPI da Covid que ouviu a diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, que negou em depoimento à que a empresa tenha ofertado doses da vacina Covaxin ao Ministério da Saúde por um valor de US$ 10 a dose, em novembro de 2020.

Esses são os temas que guia nossa conversa quinzenal do “Poder em Pauta” com os repórteres que acompanham o dia a dia da política, em Brasília. Participam no episódio de hoje do Estadão Notícias Vera Rosa e André Shalders, diretamente da capital federal.

