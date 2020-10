A segunda onda de covid-19 na Europa; ouça no ‘Estadão Notícias’

A Europa vive uma segunda onda de contágios e mortes pelo novo coronavírus. A preocupação foi demonstrada em coletiva, esta semana, pela Organização Mundial da Saúde. 700 mil novos casos foram notificados na última semana na Europa. Um aumento de 34% em relação a semana anterior. Por isso, alguns países, com situações mais críticas, voltaram a adotar medidas restritivas. A França vai impor toque de recolher a partir das 21h. Portugal, Holanda e Bélgica limitaram o funcionamento de bares e restaurantes. Já a Itália, Espanha e Irlanda limitaram o número de pessoas que podem se encontrar.

Afinal, essa segunda onda já era prevista? Houve erro de planejamento nesses países? Essa nova onda vai atingir o Brasil? Na edição de hoje, vamos ouvir os relatos de algumas pessoas que vivem nestes países. Além disso, conversamos com o infectologista Daniel Wagner Santos, da Sociedade Paulista de Infectologia e do Hospital São Luiz, sobre a gravidade do problema.

