A semelhança entre PSL e PSOL e o ‘Bolsonaro uruguaio’; ouça no ‘Estadão Notícias’

A figura do candidato de direita, com discurso populista, e que rejeita a política tradicional, chegou ao Uruguai. Trata-se do bilionário de 38 anos, Juan Sartori, que vai disputar as prévias no próximo domingo. Apesar de se definir como um “outsider”, o empresário quer ser candidato à presidência por uma das legendas mais tradicionais do Uruguai, o Partido Nacional. Sartori é admirador de políticos conservadores, que também adotaram o discurso de rejeitar a velha política, como Donald Trump e Jair Bolsonaro. Mas quem é esse personagem que se diz conservador, mas é sócio da empresa que produz e distribui maconha nas farmácias uruguaias? Conversamos com o jornalista uruguaio, Carlos Tapia, sobre as possibilidades do Uruguai, a exemplo do Brasil, dar uma guinada à direita. Ouça no player abaixo:

E ainda, PSL e PSOL são os partidos mais coesos do Congresso Nacional quando há votação em plenário. O editor do Estadão Dados, Daniel Bramatti explica essa curiosa coincidência.

