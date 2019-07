A tecnologia pode auxiliar no combate à fome? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O mundo, hoje, tem cerca de 800 milhões de pessoas sem acesso suficiente a alimentos. Quando trazemos a realidade mais próxima de nós, são cerca de 42 milhões de indivíduos que passam fome na América Latina e no Caribe. O problema é que a tendência é da população aumentar e a produção de alimentos não acompanhar esse ritmo. Além disso, fatores como o aquecimento global e a diminuição dos recursos hídricos também vão interferir na agricultura e pecuária. Mas já existem empresas na área de tecnologia que, preocupadas com o tema, desenvolvem alternativas para a questão.

No programa de hoje, os relatos do repórter Paulo Beraldo, que visitou um polo de startups na área do agronegócio, e acredite, o alimento do futuro pode ser a base de insetos.

