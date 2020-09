A tentativa do PT liderar a oposição; ouça no ‘Estadão Notícias’

Nos próximos dias, o PT lançará um programa de reconstrução nacional da legenda, mas, não apenas isso, o partido quer reunificar a esquerda para fortalecer a oposição ao governo de Jair Bolsonaro. Segundo dirigentes petistas, a construção deste programa ouvirá as demais legendas do bloco para debater proposições de enfrentamento a atual administração federal. No entanto, após as eleições de 2018, a relação do PT com esses outros partidos, como PDT, PSB e Rede, ficou desgastada, com acusações de que a legenda simplesmente ignorou os sinais do antipetismo e insistiu em uma candidatura própria, o que, segundo esses partidos, ajudou a eleger Jair Bolsonaro.

Afinal, as demais legendas de oposição estão dispostas a se unir ao PT para contra-atacar Bolsonaro? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o repórter do Estadão, Ricardo Galhardo. Além disso, ouvimos algumas lideranças partidárias de oposição sobre o assunto, como André Figueiredo do PDT, Luciana Santos, do PCdoB, e Juliano Medeiros, do PSOL.

