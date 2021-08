A Terra vai ficar mais quente: o alerta da ONU sobre o clima; ouça no ‘Estadão Notícias’

As altas temperaturas, nunca antes registradas em diversos países, mostram uma mudança climática extrema no planeta. Nesta segunda-feira, 09, o aquecimento da Terra foi um dos principais temas tratados pelo Painel Intergovernamental sobre o Clima da ONU.

O planeta está esquentando mais rápido do que era previsto e se prepara para atingir 1,5ºC acima do nível pré-industrial já na década de 2030, dez anos antes do que era esperado. Com isso, haverá eventos climáticos extremos em maior frequência, como enchentes e ondas de calor, secas severas, tornados, incêndios florestais e a tendência de aumento do nível do mar.

No Brasil, um dos exemplos mais claros foi o aumento das queimadas no Pantanal. Mais de 22% do bioma queimou, impulsionado pelas condições de seca causadas pelas mudanças climáticas. Além disso, as recentes enchentes na Amazônia e a seca no sudeste, que pode comprometer a geração de energia, também preocupam as autoridades ambientais.

A redução sustentada nas emissões de dióxido de carbono (CO2) e outros gases de efeito estufa, no entanto, ainda pode limitar as ameaças dessas mudanças climáticas. Caso contrário, alguns dos efeitos diretos para países como o Brasil serão secas mais frequentes e a queda na capacidade de produção de alimentos.

No episódio do Estadão Notícias desta segunda-feira vamos conversar com a pesquisadora Mercedes Bustamante, professora de Ecologia da Universidade de Brasília, e uma das participantes do grupo de trabalho do IPCC da ONU.

