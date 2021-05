A ‘variante indiana’ e a 3ª onda no Brasil; ouça no ‘Estadão Notícias’

A chegada de uma nova variante do coronavírus preocupa o governo brasileiro. A nova cepa, que teve origem na Índia, pode ser muito mais transmissível daquelas existentes no País. Na última quinta-feira, o estado do Maranhão identificou o primeiro caso dessa variante em tripulantes de um navio com bandeira de Hong Kong, ancorado na costa de São Luís.

Ao menos três outros Estados monitoram também casos suspeitos da nova cepa: Pará, Ceará e Rio de Janeiro. Para evitar a transmissão comunitária da variante, o Ministério da Saúde anunciou a implementação de barreiras sanitárias em aeroportos, rodoviárias e grandes rodovias.

A chegada dessa cepa, somada à vacinação lenta no País, pode levar o Brasil a atravessar mais um momento crítico da pandemia, com aumento de mortes e casos da Covid-19 e a sobrecarga do sistema de saúde, o que ocasionaria a chamada terceira onda da pandemia.

No episódio de hoje, vamos conversar sobre a nova variante do coronavírus e a possibilidade de uma terceira onda no Brasil, com o virologista da USP e especialista em coronavírus, Paulo Brandão, e com a epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Ethel Maciel.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jayanne Rodrigues e Ana Paula Niederauer

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi