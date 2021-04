A vitória de Lula e o discurso de Bolsonaro; ouça no ‘Estadão Notícias’

A CPI da Covid deve ser instalada na próxima semana, mesmo assim, as polêmicas em torno dos nomes indicados para a presidência e relatoria já começaram, principalmente em relação ao segundo posto. Aliados do presidente entraram com ação para impedir que o senador Renan Calheiros (MDB-AL), assuma a relatoria.

Por causa do alto grau de rejeição a sua gestão durante a pandemia pelos membros que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), Jair Bolsonaro admite usar sua caneta Bic para agradar os senadores com cargos no Executivo.

Não bastasse uma CPI com alto potencial explosivo, a votação do Orçamento também tem tirado o sono da equipe econômica de Bolsonaro. Mesmo após o acordo com o Congresso, a execução do Orçamento deverá ser bastante turbulenta ao longo do ano.

No debate sobre a sucessão presidencial, Bolsonaro viu seu provável adversário obter uma importante vitória nessa quinta (22). O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu enviar todos os processos do ex-presidente, que estavam em Curitiba, para Justiça Federal em Brasília. Além disso, a maioria dos ministros (7 X 2) validou o julgamento da Segunda Turma da Corte que considerou o ex-juiz Sergio Moro parcial na ação penal do tríplex do Guarujá.

Esses temas guiam nossa conversa quinzenal do “Poder em Pauta” com os repórteres que acompanham o dia a dia dos três Poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Participam no episódio de hoje do Estadão Notícias Rafael Moraes Moura e André Shalders, diretamente de Brasília.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Ana Paula Niederauer e Gustavo Lopes

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi