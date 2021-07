Acompanhamos por 6 meses o abre e fecha das escolas; ouça 1º ep. do especial

A reabertura da escola, especialmente no Brasil, é um debate que começou quando se mandou as primeiras crianças para casa em março de 2020 e ainda não tem data para terminar. Para mostrar os desafios, medos e alegrias da tentativa de volta da educação no País, o Estadão acompanhou por um semestre uma escola estadual, no extremo leste da capital, em meio à pandemia da covid-19.

A Escola Estadual Eliza Rachel de Macedo de Souza, no Lajeado, perto de Guaianases, é uma amostra real da gangorra que se tornou o processo de reabertura. E também das conseqüências devastadoras que a escola fechada vai trazer na aprendizagem de crianças e adolescentes no País.

Em dois episódios especiais, acompanhamos a aluna Acsa Espinassi, o professor Andersson Bispo e o diretor da escola, Aldo Florentino Alves. Os três tentam em 2021, depois de um 2020 praticamente sem escola, voltar à normalidade.

Mas o abre e fecha fragmentou o aprendizado e a relação diária entre alunos e professores. Muitos não voltaram para a escola, alguns sumiram e outros acreditam que o ensino online tornou-se uma solução viável.

No episódio de hoje, vamos mostrar a persistência do diretor Aldo, que trabalha na escola há 17 anos, em acreditar na importância da educação presencial dos jovens. Acompanhamos a luta diária de Aldo para trazer de volta os alunos e para ajudar aqueles que seguem no ensino remoto.

Também conhecemos o professor Andersson Bispo, conhecido como Gagau, que mesmo no período mais crítico da pandemia ficou na escola para, de lá, auxiliar os alunos no ensino online.

Acompanhamos o drama da aluna Acsa, de 17 anos, que está no último ano do ensino médio. Ela reconhece que aprende menos em casa e retornou à escola este ano, quando acreditava que tudo voltaria ao normal. Mas a pandemia de covid-19 ainda não tinha acabado e afastaria novamente do ensino presencial.

O próximo episódio é neste domingo e vamos mostrar a busca pelos alunos que sumiram e um drama na família da Acsa.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Renata Cafardo

Produção/Edição: Ana Paula Niederauer

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi