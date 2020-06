A volta do futebol em meio à pandemia; ouça no ‘Estadão Notícias’

Na onda da reabertura gradual de algumas atividades econômicas, o futebol também pede passagem. Clubes, federações e a CBF já discutem um plano de retomada, que inclui medidas de higiene, distanciamento e sem a presença de público nos estádios. A pressão é grande, já que muitos clubes, que já viviam situação econômica difícil, viram suas receitas caírem drasticamente pela falta de verbas da TV, patrocinadores e a debandada dos sócios-torcedores. No mundo, alguns campeonatos já retornaram, como o Alemão. Outros, decidiram encerrar o torneio, como a França. Afinal, já é momento de pensar na retomada do futebol brasileiro?

Na edição de hoje, conversamos sobre esse assunto com Rinaldo José Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, e com o editor de Esportes do Estadão, Robson Morelli. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista o Chef da Carlos Pizza, Luciano Nardelli, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

