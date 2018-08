Aborto: Afinal, STF discute direito à vida ou questão de saúde pública? Ouça debate no ‘Estadão Notícias’

* Por Carolina Ercolin

O aborto volta a ser debatido no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta, 3, sob o comando da segunda presidente mulher da Corte, ministra Cármen Lúcia. O tema será relatado por Rosa Weber, que decidiu ouvir especialistas antes de fechar questão. Integram o debate mais de 40 entidades e especialistas ligadas à área de saúde, direitos humanos, religião e ciências.

São dois dias para discutir se devemos deixar de considerar crime o aborto voluntário até o terceiro mês de gestação. A ação do PSOL ainda pede o reforço do protagonismo da mulher na decisão, sem a necessidade de qualquer autorização legal.

A questão central a ser discutida nas audiências e nos autos está em arbitrar o início da vida e quais os direitos mais importantes, o do feto ou o da mulher. Antagônicos por natureza, os conceitos se aproximam neste podcast.

O que você vai ouvir aqui são dois especialistas, uma juíza de Direito e um filósofo, estabelecendo ao menos um ponto de contato no embate entre valores morais e de saúde pública.

A discussão no Brasil se estabelece ao mesmo tempo em que o Congresso argentino se prepara para votar uma lei pró-aborto no Senado, que tem arrastado multidões às ruas e uma posição firme da Igreja Católica (lembre que o Papa Francisco é argentino).

Convidados:

Filósofo Francisco Razzo autor do livro “Contra o Aborto”, editora Record

Dra. Dora Martins, juíza do Tribunal de Justiça de SP e porta-voz da Associação Juízes para a Democracia

