Acabou o Bolsonaro paz e amor? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Depois de um curto período de calmaria, Jair Bolsonaro voltou a atacar a imprensa, neste fim de semana. Enquanto visitava a praça em frente à Catedral Metropolitana de Brasília, o presidente disse que sua vontade era encher a boca de um repórter de porrada. A irritação veio depois que o jornalista questionou o líder do Executivo sobre os 89 mil reais recebidos por sua mulher, Michelle, do ex-assessor parlamentar, Fabrício Queiroz, investigado no esquema de “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Rio. Aliás, esse é um assunto que tira Bolsonaro do prumo. Em outras oportunidades, ele já havia agredido verbalmente repórteres pelo mesmo motivo.

Afinal, por que Bolsonaro voltou a assumir uma postura mais radical contra a imprensa? Por que o assunto Fabrício Queiroz incomoda tanto o presidente? Na edição de hoje, conversamos com a repórter fotográfica do Estadão, Gabriela Biló, que estava presente no momento da agressão, e com o cientista político do Insper, Carlos Melo.

