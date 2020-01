Acabou o pesadelo do cheque especial? Ouça análises no ‘Estadão Notícias’

Pela primeira vez em anos, os juros do cheque especial no Brasil devem cair para menos de 300% ao ano. A decisão do Banco Central em limitar a taxa em 8% ao mês para até 500 reais começou a valer nesta segunda-feira. Para reduzir o impacto nas instituições financeiras, o governo autorizou a cobrança de uma taxa de 0,25% sobre valores maiores que 500 reais no cheque especial. Mas afinal, o que isso muda para os correntistas? O cheque especial passa a ser uma modalidade de crédito viável?

Na edição de hoje, vamos explicar como vai funcionar essa nova taxação com a editora do broadcast, Sílvia Araújo. Além disso, o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, e o professor da FGV e colunista do Estadão, Fábio Gallo, analisam o cenário após a decisão entrar em vigor.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.