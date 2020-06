Acharam o Queiroz! Qual o impacto para o clã Bolsonaro? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Fabrício Queiroz, aquele da pergunta: “Onde está o Queiroz?”, foi encontrado em uma casa na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro foi preso, preventivamente, a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga o esquema de “rachadinhas”, quando funcionários devolviam parte do salário a deputados estaduais. Entre os gabinetes investigados está o do filho “01” do presidente. Hoje, senador, Flávio sempre negou qualquer participação no esquema, e chegou a dizer que acredita na inocência de Queiroz. Durante a investigação, foram encontradas movimentações atípicas na conta do ex-PM, inclusive, envolvendo um cheque de 24 mil reais da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Afinal, o que Queiroz tem a dizer? Qual o impacto da sua prisão para família Bolsonaro? E o futuro de Flávio no Senado? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o editor do BR Político, Marcelo de Moraes e com a jornalista do Broadcast Político, Beth Lopes

