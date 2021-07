Ouça 2° ep. do especial ‘A volta da escola’: geração perdida?

Durante o primeiro semestre de 2021, o Estadão acompanhou a reabertura da Escola Estadual Eliza Rachel de Macedo de Souza, no extremo leste da capital, em meio à pandemia do novo coronavírus no País.

O diretor Aldo Florentino Alves e os professores da escola lutam para manter a qualidade do ensino e aprendizado dos mais de 2 mil alunos. Mas só cerca de 10% deles acabaram voltando ao presencial.

Neste segundo episódio, vamos mostrar a busca ativa pelos estudantes que sumiram e deixaram de fazer até as atividades online. E discutir as conseqüências da escola fechada para a geração de crianças e adolescentes de hoje. Em entrevista, o secretário de educação Rossieli Soares diz que pretende exigir presença obrigatória ainda em setembro para tentar reduzir o déficit.

Acompanhamos ainda um drama na família da aluna Acsa Spinassi, de 17 anos, que está no último ano do ensino médio.

Apresentação: Renata Cafardo

Produção/Edição: Ana Paula Niederauer

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi