‘Ainda é prematuro falar em causas do incêndio’, diz bombeiro sobre tragédia no CT do Flamengo

Na coluna Direto de Brasília desta sexta-feira, Eliane Cantanhêde destacou o incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo que matou pelo menos 10 pessoas. Junto com os apresentadores Haisem Abaki e Carolina Ercolin, ela entrevistou o tenente-coronel Douglas Henaut, comandante do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Direto do local onde ocorreu o incêndio, ele disse que, pelo horário, as vítimas estavam dormindo no momento da tragédia e que “ainda é prematuro” falar em possíveis causas. Ouça no player abaixo.

#PerguntePraEliane

Os ouvintes podem mandar perguntas para Eliane Cantanhêde pelas redes sociais da Eldorado e pelo WhatsApp no quadro #PerguntepraEliane. Para participar, basta encaminhar suas perguntas com essa hashtag para o perfil da Rádio Eldorado no Facebook, cujo endereço é facebook.com/radioeldorado. O perfil do Twitter é @eldoradoradio e do Instagram, @radioeldorado. O telefone para participar via WhatsApp é (11) 99481-1777.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Colunistas Eldorado Estadão”) para você ter acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa no campo de busca (“Colunistas Eldorado Estadão”). Ou pode clicar diretamente neste link.