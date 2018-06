Aldo Rebelo: “Mudei de partido, mas não mudei de ideias”; ouça no ‘Estadão Notícias’

Edição desta segunda-feira, 07, dá sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. O convidado de hoje é Aldo Rebelo, postulante ao cargo pelo Solidariedade. Ex-deputado e ex-ministro nos governos Lula e Dilma, Aldo sempre esteve vinculado à militância no PC do B, por onde atuou por 40 anos. Deixou a sigla para se filiar ao PSB, alinhado com as propostas mais à esquerda do presidente da agremiação, Carlos Siqueira. A passagem por lá durou muito pouco; justamente até o partido indicar Joaquim Barbosa como nome ideal para disputa da corrida presidencial. Aldo logo buscou espaço na sigla comandada pelo deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, presidente do SD. E se lançou oficialmente como pré-candidato ao Palácio do Planalto.

Na entrevista que contou com participação do repórter de Política do ‘Estado’, Pedro Venceslau, Aldo Rebelo diz que a mudança de partido não corrompeu seus ideais, mesmo que o Solidariedade tenha apoiado o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Aldo ainda falou sobre Lula, as vaias que recebeu de manifestantes no 1º de maio e recorreu à máxima do filósofo marxista Marshall Berman ao opinar sobre a solidez da candidatura do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa: “Tudo que é sólido desmancha no ar”.

