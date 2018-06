Alexandre Garcia: Perto do TRF-4, Moro foi bonzinho com Lula; ouça no ‘Estadão Notícias’

Edição desta quinta-feira, 25, analisa politicamente e juridicamente o resultado do julgamento da apelação do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Por unanimidade, os três desembargadores decidiram não só manter a condenação do petista, como ainda aumentaram a pena para 12 anos e 1 mês. O juiz Sergio Moro, em sua decisão, havia colocado uma sentença de 9 anos e 6 meses de prisão.

Na esfera política, ouvimos a opinião de Alexandre Garcia, colunista da Rádio Eldorado. Para ele, o grande destaque da sustentação oral dos três juízes foi evidenciar a ligação de Lula com a Petrobrás, mais do que comprovar as vantagens indevidas recebidas com o tríplex. Sobre o futuro político do PT, Alexandre não vê uma liderança que seja capaz de substituir Lula no partido. “Preso ou não, Lula vai continuar a ser o líder máximo do PT”, afirma. “O PT que já foi com ele um partido ideológico e, agora, contaminado com o poder, se tornou um partido fisiológico e com um caudilho. Bem ao estilo do passado populista da América Latina. O PT vai ter que descobrir alguém”.

Já do lado jurídico, programa de hoje conversa com o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando do Amaral. Além de analisar a decisão e os votos dos desembargadores do TRF-4, o jurista explica quais são os cenários possíveis para a defesa de Lula, seja no aspecto penal ou eleitoral.

Lula discursa em SP após ter sua condenação confirmada pelo TRF-4, em Porto Alegre (Foto: Alex Silva/Estadão)