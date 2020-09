Alô, Alô venusianos! Aqui quem fala é da Terra! Ouça no ‘Estadão Notícias’

Uma descoberta anunciada nesta semana pode mudar a atenção das agências espaciais sobre a exploração de outros planetas. Marte sempre foi a “menina dos olhos de ouro” dos cientistas pela sua probabilidade de descoberta de vida e até a de colonização pelos terráqueos. No entanto, é um planeta mais próximo e mais parecido com o nosso que apresentou uma prova importante da existência de vida extraterrestre: Vênus. O gás fosfina foi encontrado na atmosfera do planeta. Essa substância, na Terra, é produzida por microorganismos anaeróbicos, ou seja, que não precisam de oxigênio para sobreviver. Apesar do anúncio, cientistas pedem calma antes de concluir sobre a presença de vida fora da Terra.

Afinal, o que essa descoberta muda na corrida aeroespacial? Se comprovada vida extraterrestre, o que muda na forma de observar o universo? Na edição de hoje, conversamos com o professor do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal de Santa Catarina, Alexandre Zabot, sobre o assunto.

