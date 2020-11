Amapá às escuras; ouça no ‘Estadão Notícias’

Após um incêndio em uma subestação de energia no Amapá, o estado está há uma semana sem luz. Como consequência disso, há um desabastecimento de água e alimentos, o que agravado a situação da população. Aliás, a revolta dos amapaenses gerou uma série de protestos, e o confronto com a polícia se tornou inevitável. Parlamentares cobram uma solução rápida do governo federal, responsável pela concessão da linha que atende o Estado, e da empresa que fornece energia para o Amapá. A Justiça também cobrou um prazo para que a luz seja reestabelecida para população. O Ministério de Minas e Energia diz que 70% do fornecimento já voltou e que até o final de semana deve solucionar o problema.

Por isso, na edição de hoje, vamos até o Amapá, onde está o repórter Vinícius Valfré, que traz a situação das pessoas com o corte da energia. Além disso, vamos falar sobre a responsabilidade dos órgãos diante do problema com Celio Bermann, professor associado do Instituto de Energia e Ambiente da USP, especialista em política energética, planejamento energético e sustentabilidade.

