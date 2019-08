Amazônia coloca até ruralistas contra Bolsonaro? Ouça no ‘Estadão Notícias’

As queimadas na Amazônia deixaram o campo das discussões ideológicas, atravessaram as fronteiras do Brasil e passaram a ser assunto nos quatro cantos do mundo. Países como a França passaram a criticar as medidas do governo Jair Bolsonaro em relação ao desmatamento, e com isso, ameaçam um importante setor do país, o agronegócio. Os europeus prometem cancelar contratos, caso o governo brasileiro não tome providências para reduzir as queimadas. Outros agentes interessados na questão da Amazônia são os estados que contornam a floresta. A queda de braço sobre o tema preocupa governadores da região.

Eu sou Gustavo Lopes e este é o “Estadão Notícias”, que traz uma avaliação do que ocorre na Amazônia com o pesquisador do Ipam, Paulo Brando, o clima dentro do agronegócio com o repórter Gustavo Porto e a situação dos estados da região norte com o governador do Amazonas, Wilson Lima.

