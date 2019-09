Amazônia em chamas: os bastidores de uma cobertura; ouça especial no ‘Estadão Notícias’

Os repórteres do Estadão, André Borges e Gabriela Biló, receberam a difícil missão de adentrar a floresta amazônica para cobrir, in loco, a grave situação das queimadas. A crise colocou a gestão do governo do presidente Jair Bolsonaro em estado de tensão diplomática e ambiental.

Foram dez dias no rastro do fogo e, em alguns casos, no interior destes focos de incêndio que consumiam rapidamente a mata local. Os desafios não foram poucos para os jornalistas, dada a dificuldade de locomoção, a extensão e complexidade do problema, além da precariedade estrutural para a transmissão das informações.

Edição de hoje (09) do ‘Estadão Notícias’ conhece os bastidores da cobertura das queimadas na Amazônia numa conversa com André Borges e Gabriela Biló.

Os repórteres do ‘Estado’, Gabriela Biló e André Borges