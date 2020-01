América Latina: o despertar das ruas em 2019; ouça análises no ‘Estadão Notícias’

A América Latina e seus conflitos políticos, econômicos e sociais ganharam as manchetes dos jornais no mundo todo. Só em 2019, o continente registrou a autoproclamação de dois presidentes, na Venezuela e na Bolívia, o maior protesto de rua da história do Chile e a volta de uma ex-presidente, desta vez como vice, na Argentina.

Sobre esses casos e o que esperar do território latino americano em 2020, conversamos com o professor de Relações Internacionais da FMU, Thomas Olcese, e com o editor de impresso do Estadão, Rodrigo Cavalheiro.

