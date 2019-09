Amoêdo: com tanto a fazer, Bolsonaro prefere o debate eleitoral; ouça no ‘Estadão Notícias’

João Amoêdo surgiu durante a campanha para a presidência da República em 2018 com um discurso de ser uma nova opção para os eleitores e a alternativa contra a chamada “velha política”. Sem tempo de televisão e fora dos debates, Amoêdo superou concorrentes fortes, como Marina Silva, da Rede , e Henrique Meirelles , do MDB . Quinto colocado nas eleições, João Amoêdo também se beneficiou da onda em favor de candidaturas à direita, alinhados a um discurso liberal na economia e contra a corrupção. Passado quase um ano do primeiro turno do pleito nacional, o que pensa o presidente do NOVO sobre o governo de Jair Bolsonaro?

O programa de hoje traz um bate papo com João Amoêdo, que fala também sobre eleições municipais, questões econômicas e a atuação do partido no Congresso Nacional.

